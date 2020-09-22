0
17:04
Снятую в Изборске кинолетопись Тарковского продадут на аукционе
16:52
С 30-летием профсоюза работников образования и науки РФ представителей региональной организации поздравила Вера Емельянова
16:15
Все о вакцинации от гриппа — ПАИ-live с Ираидой Сивачевой (ПРЯМОЙ ЭФИР)
16:11
ФОТОФАКТ: В Великих Луках устанавливают памятный знак к 25-летию воздухоплавания
15:19
Великолучане победили на танцевальном конкурсе в Швейцарии
14:40
О вакцинации от гриппа в эфире ПАИ-live расскажет главный внештатный инфекционист Псковской области
14:37
Новые старые бизнес-процессы
Еще новости
Общество

В Борисовичах затруднен вывоз мусора из заглубленного контейнера на улице Михаила Егорова

В Псковском районе затруднен вывоз твёрдых коммунальных отходов из заглубленного контейнера, размещенного в деревне Борисовичи на улице Михаила Егорова, 2, в связи с его технической неисправностью. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе компании «Экопром».

Заглубленный контейнер представляет собой бак с мешком внутри. Две трети его вкапывается в землю, а на поверхности остается малая часть с крышкой. Вместительность может достигать 5 кубометров.

Обслуживанием заглублённых контейнеров занимается специальная техника, оснащенная манипулятором для поднятия и опускания мусорного резервуара. Герметичный мешок вынимается, его содержимое высыпается в кузов, после чего пустой резервуар возвращается на место. Общее время выгрузки занимает 2-3 минуты.

На улице Михаила Егорова, 2, оказался порван мешок, что затрудняет вывоз ТКО. Управляющая компания уведомлена о необходимости в трёхдневный срок устранить неисправность и сообщить региональному оператору по обращению с ТКО.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Готовы ли вы ездить на работу на велосипеде?
Проголосовать >>>

Снятую в Изборске кинолетопись Тарковского продадут на аукционе
22 сентября 2020
Снятую в Изборске кинолетопись Тарковского продадут на аукционе
С 30-летием профсоюза работников образования и науки РФ представителей региональной организации поздравила Вера Емельянова
22 сентября 2020
С 30-летием профсоюза работников образования и науки РФ представителей региональной организации поздравила Вера Емельянова
Все о вакцинации от гриппа — ПАИ-live с Ираидой Сивачевой (ПРЯМОЙ ЭФИР)
22 сентября 2020
Все о вакцинации от гриппа — ПАИ-live с Ираидой Сивачевой (ПРЯМОЙ ЭФИР)
ФОТОФАКТ: В Великих Луках устанавливают памятный знак к 25-летию воздухоплавания
22 сентября 2020
ФОТОФАКТ: В Великих Луках устанавливают памятный знак к 25-летию воздухоплавания
Великолучане победили на танцевальном конкурсе в Швейцарии
22 сентября 2020
Великолучане победили на танцевальном конкурсе в Швейцарии
О вакцинации от гриппа в эфире ПАИ-live расскажет главный внештатный инфекционист Псковской области
22 сентября 2020
О вакцинации от гриппа в эфире ПАИ-live расскажет главный внештатный инфекционист Псковской области
Новые старые бизнес-процессы
22 сентября 2020
Новые старые бизнес-процессы
Александр Васильев требует снести ограждение в центре Пскова, которое сам просил поставить
22 сентября 2020
Александр Васильев требует снести ограждение в центре Пскова, которое сам просил поставить

Идет загрузка...