В Борисовичах затруднен вывоз мусора из заглубленного контейнера на улице Михаила Егорова

15:53, 22 сентября 2020, ПАИ

В Псковском районе затруднен вывоз твёрдых коммунальных отходов из заглубленного контейнера, размещенного в деревне Борисовичи на улице Михаила Егорова, 2, в связи с его технической неисправностью. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе компании «Экопром».

Заглубленный контейнер представляет собой бак с мешком внутри. Две трети его вкапывается в землю, а на поверхности остается малая часть с крышкой. Вместительность может достигать 5 кубометров.

Обслуживанием заглублённых контейнеров занимается специальная техника, оснащенная манипулятором для поднятия и опускания мусорного резервуара. Герметичный мешок вынимается, его содержимое высыпается в кузов, после чего пустой резервуар возвращается на место. Общее время выгрузки занимает 2-3 минуты.

На улице Михаила Егорова, 2, оказался порван мешок, что затрудняет вывоз ТКО. Управляющая компания уведомлена о необходимости в трёхдневный срок устранить неисправность и сообщить региональному оператору по обращению с ТКО.