Великолукским рецептом биточков из океанической ставриды 1985 года поделился госархив

16:12, 22 сентября 2020, ПАИ

Как в Великих Луках готовили котлеты и биточки из океанической ставриды в 1985 году, рассказали в Государственном архиве Псковской области. В соцсетях учреждения опубликован приказ по Великолукскому тресту общественного питания, который утверждал рецептуру котлет и биточков из неразделанной ставриды.

«В 1985 году Великолукским трестом общественного питания был подписан приказ. Документ определял рецептуру, по которой все подведомственные организации общественного питания в Великих Луках обязаны были готовить котлеты из океанической ставриды. Ничего сложного, на первый взгляд. Потребуется рыба, лук, хлеб, панировочные сухари. Но нам кажется, что блюдо должно получиться очень вкусным», - написали архивисты. На гарнир предлагались отварной картофель или овощи.

В документе подробно изложена технология приготовления котлет.