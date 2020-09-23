В Пскове росгвардейцы задержали подозреваемого в краже спиртного

09:51, 23 сентября 2020, ПАИ

22 сентября в Пскове мужчина пытался украсть спиртное из магазина. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Персонал магазина на Октябрьском проспекте нажал кнопку тревожной сигнализации, после чего на место происшествия незамедлительно прибыл наряд вневедомственной охраны Росгвардии. Был задержан 34-летний мужчина.

Для дальнейшего разбирательства подозреваемый передан сотрудникам полиции.