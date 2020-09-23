Немецкую «мину-лягушку» обезвредили в Невельском районе
В Псковской области за последние сутки спасатели обезвредили один взрывоопасный предмет времен Великой Отечественной войны. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
Так, группа разминирования поисково-спасательного отряда Великих Лук обезвредила в деревне Паникли Невельского района немецкую противопехотную мину Sprengmine 35 (SMi35).
Ранее великолукские спасатели обезвредили минометную мину калибра 82 миллиметра на 282-м километре пикета шестого перегона Великолукского района.