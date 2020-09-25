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Общество

Телефон и смарт-часы украл мужчина в Пскове на улице у местного жителя

В Пскове мужчина на улице украл телефон и смарт-часы у местного жителя. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

24 сентября ночью возле дома на улице Металлистов неизвестный мужчина под угрозой украл у 25-летнего прохожего сотовый телефон и смарт-часы, после чего скрылся.

Потерпевший сразу же обратился за помощью в полицию. Вскоре подозреваемого задержали. Им оказался безработный, ранее судимый 29-летний пскович. Он дал признательные показания. Похищенные вещи изъяли. Возбуждено уголовное дело.

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