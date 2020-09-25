Около 100 парковочных мест появится вокруг женской консультации в Пскове

16:10, 25 сентября 2020, ПАИ

Около 100 парковочных мест появится в Пскове вокруг женской консультации на улице Кузбасской Дивизии, 22, сообщила глава Пскова Елена Полонская в прямом эфире ПАИ-live 25 сентября.

Елена Полонская отметила, что сейчас ремонтируется двор у дома № 73а на улице Юбилейной, а также планируется отремонтировать двор на улице Юбилейной, 83а. «За тот период, пока я была депутатом, в данном округе мы смогли отремонтировать 85 % территорий, осталось только четыре, которые нуждаются в ремонте – дома № 83, 83а, 85, 91 на улице Юбилейной», – отметила глава Пскова.

Она также сообщила, что по поручению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в план по строительству улицы Кузбасской Дивизии включена территория вокруг женской консультации и областной стоматологии. По ее словам, в частности, вокруг женской консультации появится около 100 парковочных мест.