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Общество

Благоустройство в округе Елены Полонской контролируют местные жители

Глава Пскова Елена Полонская рассказала, что благодаря местным жителям она знает все о работах, которые происходят в ее избирательном округе. Об этом она заявила в эфире ПАИ-live 25 сентября.

«Я каждый час знаю, что происходит: где халтурят рабочие, где повредили новый бордюрный камень. Благодаря жителям я знаю всю информацию. Например, мы замечаем места, где люди любят парковать свои автомобили, и создаем для них дополнительные парковочные места», – пояснила Елена Полонская.

Глава Пскова отметила, что существует, однако, проблема взаимоуважения между теми, кто создает что-то для общего блага, и теми, кто все это разрушает. По ее словам, бабушки создают красоту на придомовых территориях, а некоторые люди все ломают, и затем неравнодушные люди для того, чтобы защитить растения, кладут туда покрышки, заметила глава Пскова.

«Взаимоуважение – проблема сегодня», – заключила Елена Полонская.

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