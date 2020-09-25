Благоустройство в округе Елены Полонской контролируют местные жители

16:37, 25 сентября 2020, ПАИ

Глава Пскова Елена Полонская рассказала, что благодаря местным жителям она знает все о работах, которые происходят в ее избирательном округе. Об этом она заявила в эфире ПАИ-live 25 сентября.

«Я каждый час знаю, что происходит: где халтурят рабочие, где повредили новый бордюрный камень. Благодаря жителям я знаю всю информацию. Например, мы замечаем места, где люди любят парковать свои автомобили, и создаем для них дополнительные парковочные места», – пояснила Елена Полонская.

Глава Пскова отметила, что существует, однако, проблема взаимоуважения между теми, кто создает что-то для общего блага, и теми, кто все это разрушает. По ее словам, бабушки создают красоту на придомовых территориях, а некоторые люди все ломают, и затем неравнодушные люди для того, чтобы защитить растения, кладут туда покрышки, заметила глава Пскова.

«Взаимоуважение – проблема сегодня», – заключила Елена Полонская.