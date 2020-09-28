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Общество

В начале октября в двух деревнях Великолукского района установят новые детские площадки

 

На следующей неделе в деревнях Каменка и Лычево Великолукского района будут установлены детские игровые площадки. Об этом сообщает районная газета «Наш путь» со ссылкой на главу Лычевской волости Любовь Никифорову.
Сегодня, 28 сентября, в Лычевскую волость уже поступило оборудование для детских площадок. Это стало возможным благодаря победе ТОСов «Счастливое детство» (д. Лычево) и «Все лучшее детям» (д. Каменка) в региональном конкурсе общественных проектов.

Активные местные жители тут же организовали субботник, чтобы расчистить территорию для установки игровых конструкций.

В следующем году на детских площадках планируется сделать ограждение.
 

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