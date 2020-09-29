Россияне назвали желаемый уровень заработной платы
Желаемый уровень заработной платы назвали жители России. Большая часть россиян уверена, что для нормальной жизни необходимо зарабатывать не менее 50 тысяч рублей, пишет РИА Новости.
В опросе приняли участие более 1600 человек со всей страны. 31,2% опрошенных считают, что для нормальной жизни необходимо получать в месяц от 50 до 70 тысяч рублей. 25% отметили, что им потребуется зарплата в 70-100 тысяч рублей для нормальной жизни.
Для 22,6% респондентов достаточно получать 35–50 тысяч рублей в месяц, 15,3% россиян для нормальной жизни необходимо 100 тысяч рублей, а 5,4% считают, что им хватит от 20 до 35 тысяч рублей в месяц. И лишь 0,5% россиян полагают, что для нормальной жизни хватит 20 тысяч рублей или менее.
Жители Москвы и Московской области считают, что для жизни им необходимо более 100 тысяч в месяц. Жителям Санкт-Петербурга требуется меньше — от 70 до 100 тысяч рублей.
90,9% опрошенных россиян отметили, что их реальный доход не соответствует желаемому.