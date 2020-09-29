Россияне назвали желаемый уровень заработной платы

08:42, 29 сентября 2020, ПАИ

Желаемый уровень заработной платы назвали жители России. Большая часть россиян уверена, что для нормальной жизни необходимо зарабатывать не менее 50 тысяч рублей, пишет РИА Новости.

В опросе приняли участие более 1600 человек со всей страны. 31,2% опрошенных считают, что для нормальной жизни необходимо получать в месяц от 50 до 70 тысяч рублей. 25% отметили, что им потребуется зарплата в 70-100 тысяч рублей для нормальной жизни.

Для 22,6% респондентов достаточно получать 35–50 тысяч рублей в месяц, 15,3% россиян для нормальной жизни необходимо 100 тысяч рублей, а 5,4% считают, что им хватит от 20 до 35 тысяч рублей в месяц. И лишь 0,5% россиян полагают, что для нормальной жизни хватит 20 тысяч рублей или менее.

Жители Москвы и Московской области считают, что для жизни им необходимо более 100 тысяч в месяц. Жителям Санкт-Петербурга требуется меньше — от 70 до 100 тысяч рублей.

90,9% опрошенных россиян отметили, что их реальный доход не соответствует желаемому.