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Общество

На несанкционированную свалку в Великолукском районе пожаловались местные жители

Несанкционированные свалка беспокоит жителей деревни Дубрава-2. Фото: группа "Подслушано Великие Луки" в соцсети "ВКонтакте".

В деревне Дубрава-2 Великолукского района местные жители обнаружили несанкционированную свалку. Об этом сообщается в группе «Подслушано в Великих Луках» в социальной сети «ВКонтакте».

Свалка образовалась на улице Зеленой. Здесь, по словам местных жителей, складируют ненужные автомобильные принадлежности и другой бытовой мусор.

«Будут ли приняты какие-то меры?» – поинтересовался автор поста.

Некоторые подписчики сообщества в комментариях отметили, что свалку необходимо ликвидировать своими силами, а не ждать, пока этим займется администрация.

Местные жители предложили ликвидировать свалку своими силами. Фото: группа "Подслушано Великие Луки" в соцсети "ВКонтакте".

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