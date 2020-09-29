Новый козырек появится над входом в музей истории Невеля
Сегодня, 29 сентября, в музее истории Невеля начались ремонтные работы. Над входной дверью появится новый козырек, сообщили в редакции газеты «Невельский вестник».
Символично, что козырек главного здания музея будет отремонтирован к Дню освобождения Невеля от немецко-фашистских захватчиков.
Памятную дату жители города отметят 6 октября. В этот день краеведческий музей приглашает всех желающих посетить обновленную экспозицию, посвященную военной тематике.