Как ПсковГУ будущих студентов себе готовит – ПАИ-live c Дмитрием Лобаревым

14:01, 29 сентября 2020, ПАИ

Конкуренция между вузами за абитуриентов в России с каждым годом нарастает. Высшее образование начинает «рекрутировать» потенциальных студентов еще в школе – и не в 11 классе, а уже класса с 5-6.

В Псковской области Псковский государственный университет активно пошел в школы: с разными методиками, программами и проектами, которые не только готовят будущих абитуриентов, но, главное, создают новую образовательную среду.

Об этой работе в эфире ПАИ-live рассказывает начальник управления коммуникаций в сфере общего образования и организации приема обучающихся ПсковГУ Дмитрий Лобарев.