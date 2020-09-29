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Как ПсковГУ будущих студентов себе готовит – ПАИ-live c Дмитрием Лобаревым

Конкуренция между вузами за абитуриентов в России с каждым годом нарастает. Высшее образование начинает «рекрутировать» потенциальных студентов еще в школе – и не в 11 классе, а уже класса с 5-6.

В Псковской области Псковский государственный университет активно пошел в школы: с разными методиками, программами и проектами, которые не только готовят будущих абитуриентов, но, главное, создают новую образовательную среду.

Об этой работе в эфире ПАИ-live рассказывает начальник управления коммуникаций в сфере общего образования и организации приема обучающихся ПсковГУ Дмитрий Лобарев.

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