Дмитрий Лобарев призывает обратить внимание на инженерно-технические специальности в ПсковГУ

14:32, 29 сентября 2020, ПАИ

На инженерно-технические специальности необходимо обратить внимание абитуриентам. Об этом рассказал начальник управления коммуникаций в сфере общего образования и организации приема обучающихся ПсковГУ Дмитрий Лобарев в эфире проекта ПАИ-live 29 сентября.

По словам Дмитрия Лобарева, в начале текущего года проводилась тематическая смена по передовым направлениям дискретной математики, информатики и цифровым технологиям совместно с физтехом МФТИ.

«В наш университет, таким образом, мы подтянули и регион, в котором видно, что это направление необходимо развивать», – отметил Дмитрий Лобарев.

Кроме того, Дмитрий Лобарев подчеркнул, что у университета есть основные три миссии — образовательная, научная и социальная, и добавил, что в ПсковГУ теперь имеется много образовательных проектов, которые появились благодаря национальным и федеральным проектам.

«Например, федеральный проект «Успех каждого ребенка» в рамках нацпроекта «Образование» или федеральный проект «Кадры для цифровой экономики» в рамках нацпроекта «Цифровая экономика», – уточнил Дмитрий Лобарев.