Гуманитарные специальности остаются востребованными в ПсковГУ

14:58, 29 сентября 2020, ПАИ

В ПсковГУ гуманитарные специальности остаются востребованными. Об этом рассказал начальник управления коммуникаций в сфере общего образования и организации приема обучающихся ПсковГУ Дмитрий Лобарев в эфире проекта ПАИ-live 29 сентября.

Дмитрий Лобарев отметил, что ПсковГУ как преемник педагогического института имеет очень сильную школу в области филологии, истории и гуманитарных наук.

«В этом году на программы лингвистика, иностранные языки, история, педагогические программы, филология можно увидеть достаточно серьезные баллы, которые необходимо набрать нашим абитуриентам, чтобы поступить», – отметил он. Аналогичная ситуация происходила в сфере технического образования. Дмитрий Лобарев объясняет это тем, что школа достойная и в дальнейшем выпускники находят себя как на предприятиях региона, так и за его пределами.

Также спикер добавил, что университет — осознанный выбор, когда будущие студенты поступают в ПсковГУ, потому что хотят поступить именно сюда.