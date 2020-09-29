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Общество

Девятый сезон «Голоса» стартует 9 октября на Первом канале

Девятый сезон программы «Голос» в эфире Первого телеканала начнется 9 октября, сообщает «Российская газета» со ссылкой на  пресс-службу Первого канала.

«Голос» в этом году будет таким же, как и раньше: сначала будут «слепые прослушивания», к которым допустят вокалистов, прошедших кастинг, финал, скорее всего, состоится в канун Нового года или 1 января 2021 года.

Наставниками будут Полина Гагарина, Валерий Сюткин, Сергей Шнуров и рэпер Баста. Ведущим голоса вновь станет бессменный Дмитрий Нагиев.

Нынешний сезон будет отличаться только тем, что впервые за многие годы в «Голосе» количество участников из зарубежных стран сократится. Такое изменение произойдет из-за закрытия большинства границ в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой.

Несмотря на это, широко будут представлены российские таланты: примут участие гости из Рязани, Саратова, подмосковной Балашихи, Кемерово, Алтайска и других городов.

 

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