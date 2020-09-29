«Дом научных коллабораций» откроется на базе ПсковГУ в 2021 году

16:12, 29 сентября 2020, ПАИ

В 2021 году на базе Псковского государственного университета откроется «Дом научных коллабораций». Об этом заявил начальник управления коммуникаций в сфере общего образования и организации приема обучающихся ПсковГУ Дмитрий Лобарев в эфире проекте ПАИ-live 29 сентября.

По словам Дмитрия Лобарева, это проект федерального национального проекта образования «Успех каждого ребенка». Он предполагает несколько различных образовательных треков, один из которых называется «Малая академия». «Это как раз для ребят с 5 по 9 классы, где на базе университета это будет отдельная площадка, я бы даже сказал, отдельное здание. То есть название проекта будет не только образным, но и реально существующим домом, где ребенок сможет развить в себе эти компетенции, современные научно-технические инициативы. Конечно, под присмотром наших педагогов», - сказал гость эфира.

Кроме того, Дмитрий Лобарев подчеркнул, что в рамках «Дома научных коллабораций» предполагается реализация пяти проектов. Кроме «Малой академии» для 5-9-классников, есть еще отдельные проекты-треки для старшеклассников.

«Есть даже сетевые проекты: урок технологии, урок биологии, когда на базе университета будет выставлено и закуплено специальное оборудование, которое не сможет отдельно закупить каждая школа. Но каждая школа нашего региона может сделать запрос и поучаствовать в том, чтобы реализовать в сетевой форме этот урок на территории нашего университета. Плюс мы понимаем, что здесь важна не только подготовка самих школьников, но и педагогов, которые готовы работать с этими школьниками, поэтому есть отдельный трек, который связан с повышением квалификации этих педагогов. В этом случае, как при работе с учителями, так и с детьми, профессорско-преподавательский состав университета будет выступать как некий наставник, организатор. Тех же самых проектных команд. Здесь в основе будет лежать проектная деятельность, будут вызываться навыки критического мышления и выделение способности предприимчивости к генерации каких-то новых идей», - сказал Лобарев.

По его мнению, «Дом научной коллаборациии» — это следующая ступень тех проектов, которые уже запущены на территории Псковской области. Дмитрий Лобарев считает, что после «Кванториума» и «Антикапа» следующей ступенью идет «Дом научной коллаборации».

«Эти проекты уже работают во многих регионах. Приятно осознавать, что с 2021 года Псков и Псковский регион тоже вступают для того, чтобы реализовать этот проект», - заключил Дмитрий Лобарев.