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Общество

23 тонны французского солода запретили ввозить в Псковскую область

В Псковскую область запретили ввозить 23 тонны французского солода. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Управлении Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

На российско-латвийском участке госграницы в Псковской области было выявлено нарушение при ввозе 23 тонн ячменного и пшеничного солода. Партия зерна, произведенного во Франции, следовала из Латвии в адрес пивоваренного завода, расположенного в Набережных Челнах.

В фитосанитарном сертификате не заполнена графа «дополнительная декларация», содержащая информацию о производстве подкарантинной продукции в зоне, местах, участках, свободных от карантинных организмов. Таким образом, фитосанитарный сертификат не подтверждает соответствие партии солода предъявленным карантинным фитосанитарным требованиям.

По факту выявленного нарушения возбуждено дело об административном правонарушении.

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