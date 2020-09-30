23 тонны французского солода запретили ввозить в Псковскую область

12:06, 30 сентября 2020, ПАИ

В Псковскую область запретили ввозить 23 тонны французского солода. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Управлении Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

На российско-латвийском участке госграницы в Псковской области было выявлено нарушение при ввозе 23 тонн ячменного и пшеничного солода. Партия зерна, произведенного во Франции, следовала из Латвии в адрес пивоваренного завода, расположенного в Набережных Челнах.

В фитосанитарном сертификате не заполнена графа «дополнительная декларация», содержащая информацию о производстве подкарантинной продукции в зоне, местах, участках, свободных от карантинных организмов. Таким образом, фитосанитарный сертификат не подтверждает соответствие партии солода предъявленным карантинным фитосанитарным требованиям.

По факту выявленного нарушения возбуждено дело об административном правонарушении.