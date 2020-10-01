О погоде в октябре рассказали в Гидрометцентре

07:21, 01 октября 2020, ПАИ

Гидрометцентр рассказал, какая погода будет в России в октябре. Средняя температура воздуха в октябре будет превышать норму на всей территории страны на один-два градуса, пишет РИА Новости.

«Месячное количество осадков на большей части территории предполагается около среднего многолетнего количества», - сообщили синоптики. Средняя температура воздуха на большой части азиатской территории будет на один-два градуса выше средних значений.

Средняя месячная температура воздуха на большей части азиатской территории также ожидается на один-два градуса выше средних многолетних значений; на юге Сибирского федерального округа, в Эвенкии, Туруханском районе Красноярского края, на западе Якутии, в Бурятии и Забайкальском крае – около нормы. Осадков при этом на большей территории страны будет около среднего многолетнего количества.