В Пскове стали лучше убирать улицы – Елена Жгут

17:16, 01 октября 2020, ПАИ

В Пскове стали лучше убирать улицы. Об этом рассказала заместитель главы администрации Пскова Елена Жгут в эфире проекта ПАИ-live 1 октября.

Елена Жгут рассказала, что недостатки по уборке улиц есть, но их стало значительно меньше.

«Больших нареканий на сегодня нет, хотя недостатки, они, безусловно, присутствуют», – подчеркнула Жгут, добавив, что контрольное управление было создано в начале года и оно неплохо помогает управлению городского хозяйства — выявляют недостатки, пишут претензии.

«К государственному бюджетному учреждению «Псковавтодор» было больше нареканий, потому что они впервые взялись за уборку улично-дорожной сети, – рассказала Елена Жгут, добавив, что учреждению не хватало ни техники, ни трудовых ресурсов. – Сейчас они закупили технику, понимают, какой объем работ должны выполнять».