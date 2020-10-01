0
17:06
Экоурок «Разделяй с нами» прошёл в Тямшанской гимназии
16:59
Уборка города, снос старых площадок и борьба с вандализмом – ПАИ-live с Еленой Жгут
15:26
Торговый дом «Тимохин» на Четырех углах в Пскове выставлен на продажу
14:35
До +20 градусов прогреется воздух в Псковской области
14:35
22-летие псковской радиостанции «7 Небо» – ПАИ-live c Андреем Калининым
13:03
Псковская область является лидером по доступному отдыху в санаториях среди регионов СЗФО
12:58
Модельная библиотека открылась в Порхове
Еще новости
Общество

Около миллиона рублей взыскали с убирающих Псков подрядчиков

По результатам претензионной работы 1 млн рублей взыскали с убирающих Псков подрядчиков. Об этом рассказала заместитель главы администрации Пскова Елена Жгут в эфире проекта ПАИ-live 1 октября.

Елена Жгут отметила, что подрядчикам выставляются претензии и даётся срок для устранения недостатков.

«Подрядчики в этот срок укладываются, – добавила Жгут. – В этом году в наш бюджет по претензионной работе поступило порядка 1 млн рублей».

Также спикер отметила, что нынешние подрядчики заинтересованы в том, чтобы в следующем году принимать участие в конкурсе.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Готовы ли вы ездить на работу на велосипеде?
Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • ПАИ-livе
Около миллиона рублей взыскали с убирающих Псков подрядчиков В Пскове стали лучше убирать улицы – Елена Жгут Уборка города, снос старых площадок и борьба с вандализмом – ПАИ-live с Еленой Жгут Историю создания радио «7 Небо» рассказал Андрей Калинин Андрей Калинин рассказал, как стать радиоведущим 22-летие псковской радиостанции «7 Небо» – ПАИ-live c Андреем Калининым Как подготовиться к университету со школы, рассказал эксперт ПсковГУ 1 октября во второй половине дня тепло придет во все дома Пскова Михаил Ведерников предупредил глав замерзающих районов о зеркальном отношении к их просьбам Гуманитарные специальности остаются востребованными в ПсковГУ
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Экоурок «Разделяй с нами» прошёл в Тямшанской гимназии
01 октября 2020
Экоурок «Разделяй с нами» прошёл в Тямшанской гимназии
Уборка города, снос старых площадок и борьба с вандализмом – ПАИ-live с Еленой Жгут
01 октября 2020
Уборка города, снос старых площадок и борьба с вандализмом – ПАИ-live с Еленой Жгут
Торговый дом «Тимохин» на Четырех углах в Пскове выставлен на продажу
01 октября 2020
Торговый дом «Тимохин» на Четырех углах в Пскове выставлен на продажу
До +20 градусов прогреется воздух в Псковской области
01 октября 2020
До +20 градусов прогреется воздух в Псковской области
22-летие псковской радиостанции «7 Небо» – ПАИ-live c Андреем Калининым
01 октября 2020
22-летие псковской радиостанции «7 Небо» – ПАИ-live c Андреем Калининым
Псковская область является лидером по доступному отдыху в санаториях среди регионов СЗФО
01 октября 2020
Псковская область является лидером по доступному отдыху в санаториях среди регионов СЗФО
Модельная библиотека открылась в Порхове
01 октября 2020
Модельная библиотека открылась в Порхове
Михаил Ведерников прибыл с рабочим визитом в Порховский район
01 октября 2020
Михаил Ведерников прибыл с рабочим визитом в Порховский район

Идет загрузка...