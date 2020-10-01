Около миллиона рублей взыскали с убирающих Псков подрядчиков

17:21, 01 октября 2020, ПАИ

По результатам претензионной работы 1 млн рублей взыскали с убирающих Псков подрядчиков. Об этом рассказала заместитель главы администрации Пскова Елена Жгут в эфире проекта ПАИ-live 1 октября.

Елена Жгут отметила, что подрядчикам выставляются претензии и даётся срок для устранения недостатков.

«Подрядчики в этот срок укладываются, – добавила Жгут. – В этом году в наш бюджет по претензионной работе поступило порядка 1 млн рублей».

Также спикер отметила, что нынешние подрядчики заинтересованы в том, чтобы в следующем году принимать участие в конкурсе.