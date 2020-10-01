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Общество

60 междворовых проездов отремонтируют в Пскове

Фото Дарьи Хватковой.

В Пскове отремонтируют 60 междворовых проездов. Об этом рассказала заместитель главы администрации Пскова Елена Жгут в эфире проекта ПАИ-live 1 октября.

Елена Жгут рассказала, что в рамках проекта «Формирование современной городской среды» в этом году в городе было отремонтировано девять дворов, а также две общественные территории: сквер на улице Технической уже отремонтирован, а ремонт сквера возле проспекта Энтузиастов планируют завершить в конце этого года.

«На эти цели будет потрачено 58 млн рублей из федерального бюджета, – отметила Елена Жгут. – На ремонт 60 междворовых проездов выделят 109 млн рублей».

По словам Елены Жгут, есть нарушения сроков, из-за чего подрядчики штрафуются.

«Мы надеемся, что до конца года все эти работы будут выполнены», – добавила Елена Жгут.

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