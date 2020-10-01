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Общество

«Сажать деревья хаотично нельзя»: схема озеленения Пскова будет готова к концу года

Схема озеленения части районов Пскова будет готова к концу года, сообщила в эфире ПАИ-live заместитель главы администрации Елена Жгут.

«В этом году у нас снесено порядка 700 деревьев, высажено порядка 500, - уточнила Елена Жгут. - Но надо понимать, что сажать деревья просто так, где кто-то хочет, хаотично, это невозможно. Поэтому в этом году заложены деньги на схему озеленения. И когда мы будем формировать бюджет 2021 года, какое-то количество денег будет заложено на озеленение, чтобы мы могли покупать саженцы и высаживать деревья уже, так сказать, с научной точки зрения, зная, где они должны находиться, как будут расти, не будут ли засыхать, мешать транспорту и горожанам».

По словам Елены Жгут, активная вырубка аварийных деревьев связана как раз с тем, что в свое время зелень на улицах города сажали в произвольном порядке, а работы по реконструкции городских пространств стали толчком к тому, чтобы исправить ситуацию.

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