83 детские площадки снесут в Пскове до конца года

18:22, 01 октября 2020, ПАИ

До конца года в Пскове снесут 83 детские площадки. Об рассказала заместитель главы администрации Пскова Елена Жгут в эфире проекта ПАИ-live 1 октября.

Елена Жгут отметила, что по истечению эксплуатационного срока (8 лет) детские площадки нужно сносить. Всего сносу подлежат 138 псковских детских площадок, до конца года будут снесены 83.

«Конечно, вряд ли мы столько снесем, у нас просто трудовых ресурсов не хватит, – рассказала Жгут. – Если бы нам позволял бюджет снести площадку и на ее месте поставить новые все бы были очень довольны».

В частности, новые площадки на месте старых появятся на улице Труда, 45, 47 и на улице Хвойной.