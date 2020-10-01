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Общество

Общедомовое имущество и двор должны содержать сами псковичи – Елена Жгут

Псковичи должны сами содержать общее домовое имущество и свой двор, считает заместитель главы администрации Пскова Елена Жгут. Об этом она рассказала в эфире проекта ПАИ-live 1 октября.

«Мы живем в общественном пространстве, то есть у нас есть собственность – квартира. Соответственно у нас есть общее домовое имущество и свой двор. Я считаю, что жители должны его содержать», – отметила она.

Кроме того, Елена Жгут рассказала, как принять участие в национальном проекте «Формирование комфортной городской среды», с помощью которого можно получить средства на благоустройство двора или общественного места.

Для этого жители города должны подать заявку на благоустройство любой территории. Обязательным условием является софинансирование. Оно должно составить не менее 20% от общей суммы проекта.

При этом Елена Жгут добавила, что к софинансированию пока псковичи абсолютно не готовы.

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