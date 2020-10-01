Елена Жгут: Дворы в Пскове преображаются

18:46, 01 октября 2020, ПАИ

В Пскове много активных жителей, которые готовы менять город к лучшему. Об этом рассказала заместитель главы администрации Пскова Елена Жгут в эфире проекта ПАИ-live 1 октября.

«Мне кажется, что все-таки дворы наши преображаются. Там, где муниципалитет сделает хорошо, люди уже не хотят, чтобы стало хуже. И начинают как-то это поддерживать», – подчеркнула она.

Заместитель главы администрации города рассказала, что псковичи часто благодарят представителей власти за проделанную работу по благоустройству дворов и ремонту междворовых проездов.