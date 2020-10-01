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Общество

Количество зараженных COVID-19 увеличивается из-за объятий

Количество зараженных коронавирусом в Москве прибавляется из-за объятий и рукопожатий, уверен главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко. Об этом он сообщил РИА Новости.

Проценко считает, что люди рано расслабились, инфекция никуда не исчезала.

«Я думаю, что тут очень много факторов совпало, которые привели к этому росту. Безусловно, мы все немного расслабились, перестали носить маски, перестали соблюдать строгую гигиену рук, мы опять вернулись к обнимашкам, к рукопожатиям, ко всем тем механизмам, которые нарушают социальную дистанцию и увеличивают риск инфицирования», – констатировал Проценко.

Также дети снова пошли в школы, дистанционный формат обучения на время отошел в сторону, соответственно, сократилась социальная дистанция.

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