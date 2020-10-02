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Общество

Всемирный день улыбки отмечается сегодня

Всемирный день улыбки отмечается ежегодно в первую пятницу октября, сообщает calend.ru.

К появлению праздника причастен художник Харви Бэлл, который в середине XX века жил в Америке. Ничем примечательным его творчество не отличалось, но однажды к нему обратились представители страховой компании «State Mutual Life Assurance Company of America» с просьбой придумать какой-нибудь яркий и запоминающийся символ — визитную карточку компании. Харви предложил заказчикам то, что сейчас пользователи интернета называют «смайликом» — улыбающуюся желтую рожицу. Произошло это в 1963 году. Заказчики приняли работу, заплатили Беллу 50 долларов, изготовили значки с этой рожицей и раздали всему персоналу компании. Успех «визитки» превзошел ожидания. Клиенты компании были в восторге от нововведения, и через несколько месяцев было выпущено более десяти тысяч значков.

Всемирный день улыбки первый раз отмечался в 1999 году. Художник считал, что этот день должен быть посвящен хорошему настроению, девизом Дня являются слова: «Do an act of kindness. Help one person smile», что перевести можно так: «Сделай доброе дело. Помоги появиться хотя бы одной улыбке». И с тех пор этот праздник отмечается энтузиастами по всему миру различными акциями и флешмобами.

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