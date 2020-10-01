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Экономика

Эксперты предсказали подорожание рубля

К концу 2020 года возможно укрепление рубля до 70–75 рублей за доллар, пишет газета «Известия». Ослабление рубля в последних числах сентября было чрезмерным, поэтому до конца недели прогнозный диапазон находится на уровне 76–79 рублей за доллар, отметили специалисты.

Дополнительные интервенции ЦБ РФ также будут способствовать его укреплению. Среди других «триггеров подорожания» также называются сообщения в СМИ о приказе правительства РФ, согласно которому госкомпании обязаны продать часть валюты, а также снижение геополитической напряженности вокруг ситуации с Нагорным Карабахом.

По мнению аналитиков, преимуществами России являются низкий госдолг и хорошая динамика ВВП, поэтому можно говорить об укреплении нацвалюты к концу текущего года.

1 октября на открытии торгов рубль вырос к доллару и евро. Курс американской валюты уменьшился на 52 копейки — до 77,11 рубля, а европейской снизился на 41 копейку и составил 90,65 рубля. 

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