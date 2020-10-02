Проект рекультивации бывшего полигона ТКО разработают в Палкинском районе

09:56, 02 октября 2020, ПАИ

Администрацию Палкинского района обязали разработать проект рекультивации земель около деревни Ермаково, где ранее размещался полигон твердых коммунальных отходов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Во время судебного заседания установлено, что эксплуатация полигона ТКО с 1 августа 2018 года прекращена в связи со 100 % заполняемостью. С 5 марта 2019 года этот участок исключен из государственного реестра объектов размещения отходов.

Земельный участок, где размещался полигон, находится в собственности муниципалитета. В соответствии с законодательством собственники объектов размещения отходов после окончания их эксплуатации обязаны контролировать их состояние и воздействие на окружающую среду, а также проводить работы по восстановлению земельного участка.

Суд обязал администрацию Палкинского района разработать проект рекультивации земель около деревни Ермаково в течение пяти месяцев, а также обеспечить проведение работ по рекультивации нарушенных земель.