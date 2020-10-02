0
11:37
На 100% укомплектована новая инфекционная больница в Псковской области
11:34
В новой псковской больнице можно вызвать медсестру по браслету
11:08
Символический ключ от новой инфекционной больницы вручил главврачу Михаил Ведерников
11:04
Михаил Ведерников осматривает новый Псковский медцентр (ПРЯМОЙ ЭФИР)
10:56
Открытие новой инфекционной больницы в Пскове (ПРЯМОЙ ЭФИР)
10:52
Более 9 тысяч человек заболели коронавирусом в России за сутки
10:44
Военный комиссар Псковской области назвал самое безопасное место в Пскове
Еще новости
Общество

Проект рекультивации бывшего полигона ТКО разработают в Палкинском районе

Администрацию Палкинского района обязали разработать проект рекультивации земель около деревни Ермаково, где ранее размещался полигон твердых коммунальных отходов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Во время судебного заседания установлено, что эксплуатация полигона ТКО с 1 августа 2018 года прекращена в связи со 100 % заполняемостью. С 5 марта 2019 года этот участок исключен из государственного реестра объектов размещения отходов.

Земельный участок, где размещался полигон, находится в собственности муниципалитета. В соответствии с законодательством собственники объектов размещения отходов после окончания их эксплуатации обязаны контролировать их состояние и воздействие на окружающую среду, а также проводить работы по восстановлению земельного участка.

Суд обязал администрацию Палкинского района разработать проект рекультивации земель около деревни Ермаково в течение пяти месяцев, а также обеспечить проведение работ по рекультивации нарушенных земель.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Готовы ли вы ездить на работу на велосипеде?
Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • Ситуация с ТКО в Псковской области
Проект рекультивации бывшего полигона ТКО разработают в Палкинском районе «Экопром» пресек попытку незаконного выброса строительного мусора в Пскове ВИДЕО: Псковичи придумали новый способ складирования отходов По 20 заявлений на перерасчет еженедельно принимает от псковских садоводов регоператор по обращению с ТКО На несанкционированную свалку в Великолукском районе пожаловались местные жители График вывоза ТКО изменится в сельских поселениях Себежского района в октябре Псковичи устраивают завалы строительного мусора на контейнерных площадках «Бум» крупногабаритных отходов фиксируется в Дедовичах, Порховском и Дновском районах Около 90 контейнеров для ТКО уничтожили злоумышленники в Псковской области Эковолонтеры ПсковГУ и «Титан-Полимер» провели акцию «Всемирный день чистоты»
Посмотреть все материалы сюжета >>>

На 100% укомплектована новая инфекционная больница в Псковской области
02 октября 2020
На 100% укомплектована новая инфекционная больница в Псковской области
В новой псковской больнице можно вызвать медсестру по браслету
02 октября 2020
В новой псковской больнице можно вызвать медсестру по браслету
Символический ключ от новой инфекционной больницы вручил главврачу Михаил Ведерников
02 октября 2020
Символический ключ от новой инфекционной больницы вручил главврачу Михаил Ведерников
Михаил Ведерников осматривает новый Псковский медцентр (ПРЯМОЙ ЭФИР)
02 октября 2020
Михаил Ведерников осматривает новый Псковский медцентр (ПРЯМОЙ ЭФИР)
Открытие новой инфекционной больницы в Пскове (ПРЯМОЙ ЭФИР)
02 октября 2020
Открытие новой инфекционной больницы в Пскове (ПРЯМОЙ ЭФИР)
Более 9 тысяч человек заболели коронавирусом в России за сутки
02 октября 2020
Более 9 тысяч человек заболели коронавирусом в России за сутки
Военный комиссар Псковской области назвал самое безопасное место в Пскове
02 октября 2020
Военный комиссар Псковской области назвал самое безопасное место в Пскове
Открытие новой областной инфекционной больницы ПАИ покажет в прямом эфире
02 октября 2020
Открытие новой областной инфекционной больницы ПАИ покажет в прямом эфире

Идет загрузка...