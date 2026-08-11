Почти 40 тысяч тонн импортных ягод и фруктов ввезли в Псковскую область за несколько дней

23:48, 11 августа 2026, ПАИ

С 1 по 5 августа через пункты пропуска в Псковскую область ввезли 39,7 тысячи тонн фруктов и ягод из‑за рубежа. Импортную продукцию проверили специалисты, сообщили ПАИ в пресс-службе Северо‑Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Поставки осуществлялись из девяти стран, ключевыми экспортёрами стали Республика Сербия и Молдова. Наибольшую долю в импорте составила черешня – 12,8 тысячи тонн. Также в регион ввезли 3,9 тысячи тонн вишни, 2,8 тысячи тонн авокадо, 2,5 тысячи тонн манго и 1,2 тысячи тонн цитрусовых (лаймов, лимонов, грейпфрутов, мандаринов и помело).

Все партии прошли карантинный фитосанитарный контроль и были допущены к дальнейшей транспортировке. Фрукты направили в Москву, Санкт‑Петербург, в Московскую, Смоленскую и Ульяновскую области.