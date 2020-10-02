Повредивший газовую трубу в Середке тракторист заплатит штраф

11:29, 02 октября 2020, ПАИ

В Псковском районе по требованию прокурора к административной ответственности привлекли мужчину, который повредил газовую трубу низкого давления. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе прокуратуры Псковской области, это привело к аварии в газораспределительной сети. На некоторое время жители села Середка Псковского района остались без газа.

Как выяснилось, газовую трубу повредил тракторист МП Псковского района «Коммунальные услуги». Постановлением Ростехнадзора он признан виновным в совершении административного правонарушения по статье 9.10 КоАП РФ (повреждение газопровода по неосторожности). Ему назначили наказание в виде штрафа. Теперь водителю трактора из-за своей неосторожности придется выплатить тысячу рублей.