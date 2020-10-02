По просьбе псковичей расписание автобуса до Тямши менять не будут

16:41, 02 октября 2020, ПАИ

Расписание автобусов от Пскова до Тямши менять не будут по просьбе псковичей. Соответствующая информация появилась на сайте губернатора Псковской области.

Ранее появилась информация, что с 3 октября меняется расписание двух автобусов, в частности по маршруту №116. Жительница Пскова Наталья Козьякова отметила, что был отменен рейс автобуса на 20:20.

«По рабочим дням можно уехать домой в 19:10 и в 20:59, почти два часа промежуток, - отметила псковичка. - По выходным автобус ходит в 19:10 и в 22:28».

Председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин добавил, что поступило много обращений от граждан с просьбами не сокращать количество автобусов до Тямши.

«Комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области вернет ранее действующее расписание движения автобуса по маршруту №116 «Вокзал - Тямша»