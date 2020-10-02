По просьбе псковичей расписание автобуса до Тямши менять не будут
Расписание автобусов от Пскова до Тямши менять не будут по просьбе псковичей. Соответствующая информация появилась на сайте губернатора Псковской области.
Ранее появилась информация, что с 3 октября меняется расписание двух автобусов, в частности по маршруту №116. Жительница Пскова Наталья Козьякова отметила, что был отменен рейс автобуса на 20:20.
«По рабочим дням можно уехать домой в 19:10 и в 20:59, почти два часа промежуток, - отметила псковичка. - По выходным автобус ходит в 19:10 и в 22:28».
Председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин добавил, что поступило много обращений от граждан с просьбами не сокращать количество автобусов до Тямши.
«Комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области вернет ранее действующее расписание движения автобуса по маршруту №116 «Вокзал - Тямша»