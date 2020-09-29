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Общество

Расписание двух автобусов изменится в Пскове с 3 октября

Фото: Андрей Степанов.

Расписание автобусов № 116 «Вокзал – Тямша» и № 124 «Ваулино – Неёлово» изменится в Пскове с 3 октября, сообщили Псковскому агентству информации в ГППО «Псковпассажиравтотранс».

Автобус маршрута № 116 «Вокзал – Тямша» в будни будет отправляться от остановки «Вокзал» в 10:13, 12:13, 14:10, 15:00, 16:15, 17:00, 18:13, 19:10, 20:59; от остановки «Тямша» до остановки «Площадь Ленина» – в 6:05, 6:40, 7:20, 8:00, 20:01, 21:50; от остановки «Тямша» до вокзала – в 8:45, 9:25, 11:05, 13:05, 15:05, 15:52, 17:05, 17:56 и 19:06.

По выходным автобус будет отправляться от вокзала в 15:00, 17:00 и 19:10; от остановки «Тямша» до площади Ленина – в 6:05, 7:20, 9:55, 11:22, 12:52, 15:27, 17:04, 18:41, 20:01; от остановки «Тямша» до вокзала – в 8:45, 15:52 и 17:56.

Автобус маршрута № 124 «Ваулино – Неёлово» в будни будет отправляться от остановки «Ваулино» до остановки «Рокоссовского» в 9:27, 10:11, 14:38, 15:27, 18:25, 18:45, 20:48; до остановки «Тямша» – в 13:25, 16:27, 22:10; от Ваулино до Неёлово – в 6:30, 7:10, 7:56, 8:40, 11:41, 17:05, 19:46; от остановки «Неёлово» до Ваулино – в 7:10, 7:50, 8:40, 9:26, 12:25, 14:37, 17:37, 17:55, 23:17.

По выходным автобус будет отправляться от Ваулино до остановки «Рокоссовского» в 9:27, 15:27, 18:45, 20:48; до Тямши – 13:25 и 22:10; до Неёлово – в 6:30, 7:56, 11:41, 17:05; от остановки «Неёлово» до Ваулино – в 7:10, 8:40, 12:25, 14:37, 17:55, 23:17.

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