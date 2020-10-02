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Общество

За весну в псковских войсках не было допущено ни одного случая заражения COVID-19

В Псковской области весной в войсках не было допущено ни одного случая заражения коронавирусом. Об этом рассказал военный комиссар Псковской области Сергей Судаков во время пресс-конференции 2 октября, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«Весной призывники уезжали на отдельном транспорте, - добавил Сергей Судаков. - Уезжали на автомобиле или автобусе, а затем в отдельном прицепном вагоне поезда».

Судаков отметил, что за весну не было допущено ни одного случая заражения в войсках.

«Особенность осенней призывной кампании в том, что она проходит в период коронавирусной инфекции, - рассказал Сергей Судаков. - Принимаются меры, чтобы не допустить случаи заражения в вооруженных силах».

Также спикер отметил, что в сборном пункте имеются дезинфицирующие средства, маски и другие средства индивидуальной защиты. Осуществляется также двойной контроль — в муниципалитетах и контрольное тестирование. Только после этого призывники допускаются до службы.

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