0
12:33
Дом цвета сицилийского апельсина: как изменится здание на Ольгинской набережной
12:33
КамАЗ с мусором перевернулся в Островском районе
11:37
На 100% укомплектована новая инфекционная больница в Псковской области
11:34
В новой псковской больнице можно вызвать медсестру по браслету
11:08
Символический ключ от новой инфекционной больницы вручил главврачу Михаил Ведерников
11:04
Михаил Ведерников осматривает новый Псковский медцентр (ПРЯМОЙ ЭФИР)
10:56
Открытие новой инфекционной больницы в Пскове (ПРЯМОЙ ЭФИР)
Еще новости
Общество

Открытие новой инфекционной больницы в Пскове (ПРЯМОЙ ЭФИР)

Начинается прямая трансляция с торжественного открытия новых медцентров в Пскове и Великих Луках — корпусов областной инфекционной больницы.

Новое лечебное учреждение открывает губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Два медицинских центра были построены в Пскове и Великих Луках в кратчайшие сроки специалистами Министерства обороны. Строительство стало возможным после обращения Михаила Ведерникова и псковских медиков к президенту Владимиру Путину, который одобрил проект. Кроме того, после приемки новых корпусов глава государства также поддержал просьбу губернатора о строительстве в Псковской области нового корпуса детской инфекционной больницы.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Готовы ли вы ездить на работу на велосипеде?
Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • ПАИ-livе
Михаил Ведерников осматривает новый Псковский медцентр (ПРЯМОЙ ЭФИР) Открытие новой инфекционной больницы в Пскове (ПРЯМОЙ ЭФИР) Прямая трансляция с открытия новой инфекционной больницы в Пскове начнется на ПАИ в 11:00 Открытие новой областной инфекционной больницы ПАИ покажет в прямом эфире Елена Жгут назвала способ пресечь вандализм в Пскове Елена Жгут: Дворы в Пскове преображаются Общедомовое имущество и двор должны содержать сами псковичи – Елена Жгут 83 детские площадки снесут в Пскове до конца года «Сажать деревья хаотично нельзя»: схема озеленения Пскова будет готова к концу года 60 междворовых проездов отремонтируют в Пскове
Посмотреть все материалы сюжета >>>

КамАЗ с мусором перевернулся в Островском районе
02 октября 2020
КамАЗ с мусором перевернулся в Островском районе
На 100% укомплектована новая инфекционная больница в Псковской области
02 октября 2020
На 100% укомплектована новая инфекционная больница в Псковской области
В новой псковской больнице можно вызвать медсестру по браслету
02 октября 2020
В новой псковской больнице можно вызвать медсестру по браслету
Символический ключ от новой инфекционной больницы вручил главврачу Михаил Ведерников
02 октября 2020
Символический ключ от новой инфекционной больницы вручил главврачу Михаил Ведерников
Михаил Ведерников осматривает новый Псковский медцентр (ПРЯМОЙ ЭФИР)
02 октября 2020
Михаил Ведерников осматривает новый Псковский медцентр (ПРЯМОЙ ЭФИР)
Открытие новой инфекционной больницы в Пскове (ПРЯМОЙ ЭФИР)
02 октября 2020
Открытие новой инфекционной больницы в Пскове (ПРЯМОЙ ЭФИР)
Более 9 тысяч человек заболели коронавирусом в России за сутки
02 октября 2020
Более 9 тысяч человек заболели коронавирусом в России за сутки
Военный комиссар Псковской области назвал самое безопасное место в Пскове
02 октября 2020
Военный комиссар Псковской области назвал самое безопасное место в Пскове

Идет загрузка...