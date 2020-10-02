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Общество

В новой псковской больнице можно вызвать медсестру по браслету

Фото: ПАИ.

Пациенты новой Псковской областной инфекционной больницы смогут вызывать медсестру в палату по специальному браслету. Об этом заявила главврач инфекционной больницы Анастасия Повторейко во время совместного осмотра лечебного учреждения с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым 2 октября.

Как передает корреспондент Псковского агентства информации, пациентам, проходящим лечение в больнице, выдаются специальные браслеты, которые передают данные о местонахождении человека и оповещают его в случае чрезвычайной ситуации. Также в них установлена геолокация, которая не позволит уйти с территории больницы.

Специальные браслеты есть и у медперсонала, с помощью них медики смогут связываться с отделением и присылать информацию о том, что происходит на посту.

Во время церемонии открытия новой инфекционной больницы губернатор Псковской области Михаил Ведерников вручил символический ключ главврачу Анастасии Повторейко и отметил, что благодаря правительству и президенту в регионе постепенно решается «одна из сложнейших задач по модернизации здравоохранения».

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