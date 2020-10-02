Символический ключ от новой инфекционной больницы вручил главврачу Михаил Ведерников

11:08, 02 октября 2020, ПАИ

Символический ключ от новой инфекционной больницы вручил главврачу Анастасии Повторейко губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Об этом с церемонии открытия лечебного учреждения для пациентов передает корреспондент Псковского агентства информации.

«В больнице собран штат высококвалифицированных врачей. Мы рассчитываем, что здесь будут реализованы новые стандарты взаимоотношений врачей между собой и пациентами, будет по-другому организована система помощи», - отметил губернатор.

Михаил Ведерников поблагодарил правительство и президента, благодаря которым в регионе постепенно решается «одна из сложнейших задач по модернизации здравоохранения».

Губернатор добавил, что великолукский корпус инфекционной больницы также в скором времени получит лицензию и сможет принимать пациентов. Кроме того, в Пскове строится детская инфекционка на 60 мест. В результате в регионе появятся 360 коек для инфекционных больных.

Анастасия Повторейко поблагодарила губернатора за возможность работать в новом медцентре. «У нас для работы есть всё - современное оборудование, знания и уникальный опыт, который мы получили в пандемию. Все наши знания мы постараемся реализовать. Думаю, новая больница станет примером и образцом для подражания. Мы к тому же постараемся работать не только на Псковскую область, но и на соседние регионы», - добавила врач.