Аркадий Мурылев не видит нарушений прав работающих на Четырех углах предпринимателей

14:20, 02 октября 2020, ПАИ

2 октября уполномоченный по защите прав предпринимателей Псковской области Аркадий Мурылев прокомментировал ситуацию со сносом рынка на Четырех углах. Об этом сообщает «Псковская правда».

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«Участок, на котором размещались объекты торговли, находился в собственности или в аренде у другого лица, и это лицо сдавало им торговые места в аренду, по сути это были взаимоотношения между арендатором и арендодателем без участия города. Сейчас этот земельный участок через решение суда перешел в муниципальную собственность. И, соответственно, у города есть свои планы по развитию данной территории», - сообщил он.

По его словам, конкретных жалоб от предпринимателей не было, хотя звонки на эту тему в адрес аппарата уполномоченного по правам предпринимателей поступали.

«В этом случае торговых точек не было в схеме, и, значит, вопрос о предоставлении компенсационных мест будет решаться на каком-то другом уровне», - сказал он.

По словам Аркадия Мурылева, вопрос о будущем рынка на Четырех углах важный, поскольку «участок большой, место нахоженное, и могут пострадать не только предприниматели, но и потребители».

Соответствующие уведомления получили работающие там предприниматели от контрольного управления администрации Пскова.

При этом городские власти ссылаются на статью 10 федерального закона «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», согласно которой размещение нестационарных торговых объектов на муниципальной земле происходит в соответствии со специальной схемой, которая в Пскове утверждена постановлением администрации города № 1655 от 21 июня 2012 года.