0
16:56
В Пскове новую инфекционную больницу первыми посетили делегация ПсковГУ во главе с ректором
16:34
Накануне приёма первых пациентов депутаты посетили новый медцентр в Пскове
16:11
Государственный музей-заповедник «Изборск» и музей-заповедник «Судакская крепость» подписали соглашение о сотрудничестве
15:30
Россиянам напомнили о правилах ношения медицинской маски
12:55
ВИДЕО: Кто ответит за разрушение могилы Арнольда Мэри в Порховском районе
11:58
В Опочецком районе зафиксировано наибольшее число случаев заражения COVID-19
11:44
От коронавируса умер еще один житель Псковской области
Еще новости
Общество

Государственный музей-заповедник «Изборск» и музей-заповедник «Судакская крепость» подписали соглашение о сотрудничестве

  • Государственный музей-заповедник «Изборск» и музей-заповедник «Судакская крепость» подписали соглашение о сотрудничестве
    Фото: Фото из Instagram Музей-заповедник "Изборск"
  • Государственный музей-заповедник «Изборск» и музей-заповедник «Судакская крепость» подписали соглашение о сотрудничестве
    Фото: Фото из Instagram Музей-заповедник "Изборск"
  • Государственный музей-заповедник «Изборск» и музей-заповедник «Судакская крепость» подписали соглашение о сотрудничестве
    Фото: Фото из Instagram Музей-заповедник "Изборск"
  • Государственный музей-заповедник «Изборск» и музей-заповедник «Судакская крепость» подписали соглашение о сотрудничестве
    Фото: Фото из Instagram Музей-заповедник "Изборск"
  • Государственный музей-заповедник «Изборск» и музей-заповедник «Судакская крепость» подписали соглашение о сотрудничестве
    Фото: Фото из Instagram Музей-заповедник "Изборск"

Делегация Государственного музея-заповедника «Изборск» посетила крупнейшие музеи Республики Крым и подписала соглашение о сотрудничестве с музеем-заповедником «Судакская крепость». Об этом сообщает в Instagram «Музей-заповедник Изборск».

Визит получился очень плодотворным и с перспективами на долгосрочное сотрудничество.

Руководители учреждений Наталия Дубровская и Светлана Емец договорились о развитии партнёрских связей и обмене опытом между музеями, что в совокупности будет способствовать улучшению качества и повышению разнообразия форм музейной работы. Ключевым направлением сотрудничества является популяризация отечественной истории и культуры через выставочную, научную, образовательную деятельность, а также укрепление связей внутри профессионального музейного сообщества.

В Музее Марины и Анастасии Цветаевых в Феодосии (отдел «Историко-культурного, мемориального музея-заповедника «Киммерия М. А. Волошина») в ближайшее время начнет работу выставка «Образы Псковщины в творческом наследии Рерихов» - живопись и графика Н. К. Рериха, вдохновленная образами древней Псковской земли, и псковские фотографии его супруги Е. И. Рерих, дополненные несколькими снимками младшего брата Б. К. Рериха.
Данная выставка – культурно-просветительский, выставочный и межмузейный проект, который в прошлом году открылся в Изборске и был поддержан музеями, архивными и библиотечными учреждениями нескольких регионов России, ближнего и дальнего зарубежья.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Готовы ли вы ездить на работу на велосипеде?
Проголосовать >>>

В Пскове новую инфекционную больницу первыми посетили делегация ПсковГУ во главе с ректором
03 октября 2020
В Пскове новую инфекционную больницу первыми посетили делегация ПсковГУ во главе с ректором
Накануне приёма первых пациентов депутаты посетили новый медцентр в Пскове
03 октября 2020
Накануне приёма первых пациентов депутаты посетили новый медцентр в Пскове
Государственный музей-заповедник «Изборск» и музей-заповедник «Судакская крепость» подписали соглашение о сотрудничестве
03 октября 2020
Государственный музей-заповедник «Изборск» и музей-заповедник «Судакская крепость» подписали соглашение о сотрудничестве
Россиянам напомнили о правилах ношения медицинской маски
03 октября 2020
Россиянам напомнили о правилах ношения медицинской маски
ВИДЕО: Кто ответит за разрушение могилы Арнольда Мэри в Порховском районе
03 октября 2020
ВИДЕО: Кто ответит за разрушение могилы Арнольда Мэри в Порховском районе
В Опочецком районе зафиксировано наибольшее число случаев заражения COVID-19
03 октября 2020
В Опочецком районе зафиксировано наибольшее число случаев заражения COVID-19
От коронавируса умер еще один житель Псковской области
03 октября 2020
От коронавируса умер еще один житель Псковской области
Михаил Ведерников обратился к жителям Псковской области
03 октября 2020
Михаил Ведерников обратился к жителям Псковской области

Идет загрузка...