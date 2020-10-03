Государственный музей-заповедник «Изборск» и музей-заповедник «Судакская крепость» подписали соглашение о сотрудничестве

16:11, 03 октября 2020, ПАИ



Фото: Фото из Instagram Музей-заповедник "Изборск"



Фото: Фото из Instagram Музей-заповедник "Изборск"



Фото: Фото из Instagram Музей-заповедник "Изборск"



Фото: Фото из Instagram Музей-заповедник "Изборск"



Фото: Фото из Instagram Музей-заповедник "Изборск"









Делегация Государственного музея-заповедника «Изборск» посетила крупнейшие музеи Республики Крым и подписала соглашение о сотрудничестве с музеем-заповедником «Судакская крепость». Об этом сообщает в Instagram «Музей-заповедник Изборск».

Визит получился очень плодотворным и с перспективами на долгосрочное сотрудничество.

Руководители учреждений Наталия Дубровская и Светлана Емец договорились о развитии партнёрских связей и обмене опытом между музеями, что в совокупности будет способствовать улучшению качества и повышению разнообразия форм музейной работы. Ключевым направлением сотрудничества является популяризация отечественной истории и культуры через выставочную, научную, образовательную деятельность, а также укрепление связей внутри профессионального музейного сообщества.

В Музее Марины и Анастасии Цветаевых в Феодосии (отдел «Историко-культурного, мемориального музея-заповедника «Киммерия М. А. Волошина») в ближайшее время начнет работу выставка «Образы Псковщины в творческом наследии Рерихов» - живопись и графика Н. К. Рериха, вдохновленная образами древней Псковской земли, и псковские фотографии его супруги Е. И. Рерих, дополненные несколькими снимками младшего брата Б. К. Рериха.

Данная выставка – культурно-просветительский, выставочный и межмузейный проект, который в прошлом году открылся в Изборске и был поддержан музеями, архивными и библиотечными учреждениями нескольких регионов России, ближнего и дальнего зарубежья.