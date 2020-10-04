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Общество

Ассоциация владельцев кинотеатров просит не закрывать повторно кинозалы в России

Ассоциация владельцев кинотеатров в воскресенье, 4 октября, обратилась к руководителям субъектов РФ с призывом не закрывать кинозалы в рамках противоэпидемических мер, пишет ТАСС.

«Мы понимаем, что закрытие кинотеатров - это эффектное решение, наглядно демонстрирующее видимость борьбы с распространением инфекции, не нанося экономике вашего региона особого ущерба. Но результатом такого популистского решения станут люди и риск не восстановить отрасль, потому что второго раза кинотеатры уже точно не переживут», - говорится в обращении ассоциации, которое опубликовано на ее странице в Facebook.

Владельцы кинотеатров также отметили, что кинозалы являются одними из самых безопасных общественных мест, что объясняется большим пространством, которое приходится на каждого зрителя, регулярной дезинфекцией помещения и соблюдением социальной дистанции.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 35 млн человек, свыше 1,03 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрирован 1 215 001 случай заражения, выздоровели 979 143 человека, умерли 21 358. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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