За неуплату алиментов осудили жителя Красногородского района
Жителя Красногородского района осудили за неуплату алиментов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре Красногородского района.
В 2018 году мужчина был лишен родительских прав, при этом суд обязал его выплачивать алименты на содержание 15-летней дочери. За неуплату алиментов мужчину привлекли к административной ответственности и назначили обязательные работы на срок 70 часов. Однако долг продолжал расти и в настоящее время составляет более 170 тысяч рублей.
Суд назначил наказание в виде исправительных работ сроком на три месяца с удержанием в доход государства 5% заработка.