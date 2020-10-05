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Общество

За неуплату алиментов осудили жителя Красногородского района

Жителя Красногородского района осудили за неуплату алиментов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре Красногородского района.

В 2018 году мужчина был лишен родительских прав, при этом суд обязал его выплачивать алименты на содержание 15-летней дочери. За неуплату алиментов мужчину привлекли к административной ответственности и назначили обязательные работы на срок 70 часов. Однако долг продолжал расти и в настоящее время составляет более 170 тысяч рублей.

Суд назначил наказание в виде исправительных работ сроком на три месяца с удержанием в доход государства 5% заработка.

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