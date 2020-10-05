Церемонию присвоения школе №7 Великих Лук имени Антона Злобина ПАИ покажет в прямом эфире

10:47, 05 октября 2020, ПАИ

В Великих Луках в 11:00 начнется церемония присвоения имени Антона Злобина средней школе №7. Псковское агентство информации будет вести прямую трансляцию. В церемонии примут участие мама Антона Мария Ивановна Злобина, первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова.

Эту школу давно в народе называют «школой Антона Злобина». 5 октября это имя присвоено школе официально, в ней учился герой. Накануне, 4 октября, Антону исполнилось бы 48.

Лейтенант пограничных войск Антон Злобин погиб 2 января 1995 года на таджикско-афганской границе, где был начальником погранзаставы, командиром маневренной группы Калай-Хумбского погранотряда. В тот день он во главе своей моторизованной группы помчался на помощь товарищам, попавшим в засаду, организованную исламскими боевиками.

Бандиты собирались переправить через границу крупную партию наркотиков, но им помешали российские пограничники. Две бронемашины группы Антона Злобина, спешившие на выручку своим товарищам, подорвались на минах, установленных террористами. Погибли девять бойцов-пограничников, в том числе великолучанин Антон Злобин.