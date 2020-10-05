Церемония присвоения школе №7 Великих Лук имени Антона Злобина (ЗАПИСЬ ТРАНСЛЯЦИИ)

11:16, 05 октября 2020, ПАИ

Началась церемония присвоения имени Антона Злобина средней школе №7 Великих Лук. Трансляция мероприятия ведется на сайте Псковского агентства информации.

В церемонии принимают участие мама Антона Мария Злобина, первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова.

Лейтенант пограничных войск Антон Злобин погиб 2 января 1995 года на таджикско-афганской границе, где был начальником погранзаставы, командиром маневренной группы Калай-Хумбского погранотряда. В тот день он во главе своей моторизованной группы помчался на помощь товарищам, попавшим в засаду, организованную исламскими боевиками.

Бандиты собирались переправить через границу крупную партию наркотиков, но им помешали российские пограничники. Две бронемашины группы Антона Злобина, спешившие на выручку своим товарищам, подорвались на минах, установленных террористами. Погибли девять бойцов-пограничников, в том числе великолучанин Антон Злобин.