Еще 58 человек заболели коронавирусом в Псковской области

11:20, 05 октября 2020, ПАИ

В Псковской области коронавирусом заболели еще 58 человек. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в официальном Telegram-канале Псковской области.

За сутки количество зараженных в регионе выросло на 58. Общее количество зараженных достигло 5 719. Выздоровело 4115 человек, умерло 66.

Статистика по районам: Псков – 1831, Великие Луки – 1159, Бежаницкий район - 69, Великолукский район – 238, Гдовский район – 90, Дедовичский район – 80, Дновский район - 112, Красногородский район – 51, Куньинский район – 51, Локнянский район - 20, Невельский район – 183, Новоржевский район – 29, Новосокольнический район – 150, Опочецкий район – 101, Островский район – 401, Палкинский район – 62, Печорский район – 113, Плюсский район – 105, Порховский район - 193, Псковский район – 474, Пустошкинский район – 29, Пушкиногорский район - 19, Пыталовский район – 33, Себежский район – 46, Стругокрасненский район – 52, Усвятский район – 28.