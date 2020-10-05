«Экопром» стал чаще вывозить мусор с псковских кладбищ в преддверии православного праздника

12:54, 05 октября 2020, ПАИ

В преддверии православного праздника «Экопром» увеличил частоту вывоза мусора с псковских кладбищ. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе «Экопрома».

В преддверии Покрова Пресвятой Богородицы, который отмечается 14 октября, многие едут на кладбища для того, чтобы навести порядок на могилах близких. Количество мусора увеличивается в разы. Регоператор по обращению с ТКО в Псковской области накануне праздников увеличивает частоту вывоза мусора с мест захоронений. При необходимости в отдельных местах устанавливаются контейнеры.

Мусор с кладбищ, расположенных на территории региона, регулярно вывозится в рамках договоров регионального оператора с органами местного самоуправления. На восьми псковских кладбищах установлены 80 небольших железных баков, а также 19 8-кубовых бункеров. По мере заполнения контейнеров УГХ направляет в адрес регоператора заявки.



В среднем вывоз осуществляется один раз в неделю, а накануне праздников отходы забирают чаще. Сейчас «Мехуборка» вывозит мусор с кладбищ Пскова 2-3 раза в неделю, также по заявке УГХ установлены три дополнительных бункера объемом по восемь кубометров каждый.