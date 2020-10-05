Депутат-мажор на округе – ПАИ-live с Денисом Ивановым
«Меня, когда избрали депутатом, местные мажором называли. Говорили, скоро сбежишь от нас. Не сбежал», – рассказывает депутат Псковской гордумы Денис Иванов.
Избрался он от Запсковья — улицы Инженерная, Индустриальная, Алтаева — не самый ухоженный и простой район.
О проблемах округа, прошедших и будущих ремонтах, об особенностях отношения псковичей к самим себе мы поговорили с Денисом Ивановым в эфире ПАИ-live, обойдя основные улицы его избирательного округа.