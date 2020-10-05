Денис Иванов рассказал о сложностях развития комфортной городской среды в домах с пенсионерами

17:35, 05 октября 2020, ПАИ

О сложностях развития комфортной городской среды в домах с пожилыми людьми рассказал депутат Псковской городской Думы Денис Иванов в эфире проекта ПАИ-live 5 октября.

«Когда пожилым людям рассказываешь про городскую среду, это вызывает у них недоумение, – отметил Денис Иванов. – Очень сложно это объяснять пожилым людям».

Депутат отметил, что пожилого человека не хочется расстраивать.

«Они живут в своем мире с воспоминаниями о СССР, и иногда я думаю, что пускай лучше так и будет», – добавил Иванов, отметив, что молодежь в этом плане лучше понимает, как все происходит.