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Общество

Денис Иванов рассказал о сложностях развития комфортной городской среды в домах с пенсионерами

О сложностях развития комфортной городской среды в домах с пожилыми людьми рассказал депутат Псковской городской Думы Денис Иванов в эфире проекта ПАИ-live 5 октября.

«Когда пожилым людям рассказываешь про городскую среду, это вызывает у них недоумение, – отметил Денис Иванов. – Очень сложно это объяснять пожилым людям».

Депутат отметил, что пожилого человека не хочется расстраивать.

«Они живут в своем мире с воспоминаниями о СССР, и иногда я думаю, что пускай лучше так и будет», – добавил Иванов, отметив, что молодежь в этом плане лучше понимает, как все происходит.

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