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Общество

Ведерников исключил версию с отравлением наркотиками великолукских школьников

Версию с отправлением наркотиками великолукских школьников исключил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Об этом он написал в своём Instagram.

Псковский губернатор прокомментировал инцидент с великолукскими школьниками, отметив, что у каждого школьника были взяты анализы для установления причины произошедшего.

«Есть несколько версий произошедшего, все они детально отрабатываются специалистами, - рассказал губернатор. – Задействованы комитет по здравоохранению, Роспотребнадзор, правоохранительные органы».

Также глава региона исключил версию с возможным наркотическим воздействием и отметил, что картина прояснится по завершению всех остальных исследований.

Напомним, 5 октября во время школьной линейки 13 детей почувствовали недомогание и были доставлены в больницу.

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