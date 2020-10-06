Ведерников исключил версию с отравлением наркотиками великолукских школьников

07:10, 06 октября 2020, ПАИ

Версию с отправлением наркотиками великолукских школьников исключил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Об этом он написал в своём Instagram.

Псковский губернатор прокомментировал инцидент с великолукскими школьниками, отметив, что у каждого школьника были взяты анализы для установления причины произошедшего.

«Есть несколько версий произошедшего, все они детально отрабатываются специалистами, - рассказал губернатор. – Задействованы комитет по здравоохранению, Роспотребнадзор, правоохранительные органы».

Также глава региона исключил версию с возможным наркотическим воздействием и отметил, что картина прояснится по завершению всех остальных исследований.

Напомним, 5 октября во время школьной линейки 13 детей почувствовали недомогание и были доставлены в больницу.