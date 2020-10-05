Трое школьников потеряли сознание во время линейки в школе №7 в Великих Луках

13:55, 05 октября 2020, ПАИ

В Великих Луках после школьной линейки трое детей потеряли сознание, стало плохо также еще десяти школьникам. В итоге 13 детей были госпитализированы в Великолукскую детскую городскую больницу, пишет официальный Telegram-канал Псковской области.

«Во время линейки стало плохо детям из разных классов, разного возраста. Все они сейчас находятся под наблюдением врачей, у каждого взяли анализы, чтобы установить причину произошедшего. Ведется проверка», – сказал руководитель регионального комитета по образованию Александр Седунов.

По данным комитета по здравоохранению, трое детей находятся в тяжелом состоянии, остальные в состоянии средней степени тяжести. На месте работает первый заместитель губернатора Вера Васильевна Емельянова.