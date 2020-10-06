Еще три современные контейнерные площадки появились в Пскове

09:54, 06 октября 2020, ПАИ

Три современные новые контейнерные площадки открытого типа появились в Пскове на улицах Гражданской, 11, Труда, 43 и Силово-Медведово. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета со ссылкой на регионального оператора по обращению с ТКО в Псковской области – компанию «Экопром».

По словам начальника отдела ЖКХ и муниципального жилищного контроля Управления городского хозяйства администрации Пскова Сергея Абрамова, в ближайшее время планируется обустроить еще три контейнерные площадки – две открытого типа (на улицах Белый Мох и Конной, 30) и одну закрытого – возле здания налоговой службы.

«Данные места наполнения расположены на муниципальной земле и обустраиваются за счет средств городского бюджета. Ранее там были старые контейнерные площадки, на которых зачастую скапливались свалки. Мы решили их облагородить, чтобы было красиво и аккуратно. Кроме того, в этом году было оборудовано еще 18 площадок для контейнеров в районе частного сектора. В 2021 году работа в этом направлении продолжится», – отметил Сергей Абрамов.